- Rapid Bucuresti a terminat la egalitate cu Farul Constanta, 0-0, vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-o partida din etapa a 3-a a Ligii I de fotbal. Ambele echipe au avut ocazii clare de gol, insa nu au reusit sa inscrise. Cele doua echipe sunt neinvinse si fara gol primit in primele…

- CS Iernut, campioana Ligii a IV-a Mureș, adversara formației CS Ocna Mureș din barajul de promovare/ menținere in Liga a 3-a, dubla din luna mai, intenționeaza sa solicite rejucarea partidei retur! Mureșenii nu s-au lasat dupa decizia Comisiei de Disciplina a FRF (ce a decis ca meciul tur, pe teren…

- FC Rapid Bucuresti a obtinut o victorie, 1-0 cu Chindia Targoviste, duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, la revenirea sa in Liga I de fotbal dupa o pauza de sase ani. Unicul gol al partidei a fost inscris de Adrian Balan (57), cu sansa, la o contra pusa lui Doru Popadiuc.…

- Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a fost amendat cu 30.000 de lei de Comisia de Disciplina si Etica a FRF pentru jigniri la adresa arbitrilor în doua dosare deschise de Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA). "Admite cererea formulata de reclamanta Comisia Centrala a Arbitrilor…

- Clubul de fotbal FC Rapid Bucuresti, nou-promovat in Liga I, risca depunctarea si interzicerea dreptului de a transfera si legitima jucatori daca nu va achita in termen de cinci zile restantele salariale catre fostul antrenor Adrian Iencsi, conform unei decizii a Comisiei de Disciplina si Etica din…

- CS Ocna Mureș, contestație la finele jocului de baraj cu CS Iernut și șanse sa caștige 3-0 la „masa verde” Manșa tur al barajului de menținere in Liga a 3-a dintre CS Ocna Mureș și CS Iernut poate fi catalogata extrem de simplu: doua meciuri intr-unul singur, cel de pe teren și cel ce urmeaza la Comisia…

- A venit nota de plata dupa incidentele petrecute in tribune și in teren la meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, incheiat cu 3-2 in favoarea moldovenilor. Astfel, Comisia de Disciplina i-a „ars“ pe trei dintre reprezentanții Universitații Craiova: Nicușor Bancu, Aurica Tufan și Silvian…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat, miercuri, pe fostul international Silvian Cristescu, oficial al clubului Universitatea Craiova, pentru patru luni si l-a amendat cu 14.000 de lei in urma incidentelor de la meciul cu FC Botosani. Capitanul echipei Universitatea,…