Celtic Glasgow, Ludogoret Razgrad, Legia Varsovia au fost eliminate din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, in urma meciurilor desfasurate miercuri seara, toate pierzand pe teren propriu. Celtic a fost invinsa cu 2-1 de Ferencvaros, intr-un meci in care ''Fradi'' a condus de doua ori. David Sieger (7) a deschis scorul pentru budapestani, campioana Scotiei a egalat prin Ryan Christie (53), dar oaspetii au marcat golul victoriei pe contraatac prin Tokmac Nguen (75). Ludogoret, cu trei romani pe teren, a pierdut cu 0-1 in fata danezilor de la Midtjylland. Cosmin…