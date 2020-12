Stiri pe aceeasi tema

- ​Manchester City a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu West Bromwich Albion, grupare aflata în subsolul clasamentului (penultimul loc). Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XIII din Premier League. Au marcat: Gundogan '30, respectiv Ruben Dias '43 (a).În…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund l-a concediat pe antrenorul elvetian Lucien Favre, la o zi dupa severa infrangere suferita pe teren propriu in fata lui VfB Stuttgart (1-5), a anuntat, duminica, presa germana, citata de AFP. Jucatorii Borussiei Dortmund, care a suferit a treia…

- Echipa Leicester City a fost invinsa pe teren propriu de nou promovata Fulham (scor 1-2), luni seara, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, "vulpile" nereusind sa profite de pasii gresiti facuti de ocupantele primelor locuri in clasament. Londonezii au condus…

- Clasata pe locul opt in ierarhia Ligii 1, FC Viiorul intalneste pe teren propriu utima clasata.FC Viitorul are o serie de patru meciuri la rand fara esec in Liga 1 si vrea sa prelungeasca perioada pozitiva, astfel ca singura varianta pentru meciul de maine este victoria.In etapa a opta de campionat,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, ca Naționala Romaniei va juca, in 11 noiembrie, un amical cu Belarus, pe teren propriu, potrivit stiri.tvr.ro.„Pentru respectarea cerințelor UEFA privind numarul de partide al unei echipe reprezentative per an calendaristic și respectarea calendarului…

- Dezastrul total pentru echipa nationala de fotbal a Moldovei. Dupa infrangerea cu Italia și Grecia, "tricolorii" au pierdut fara drept de apel și meciul de pe teren propriu cu reprezentativa Sloveniei.

- Echipa de fotbal FC Hermannstadt isi va disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul ''Gaz Metan'' din Medias pana la finalul sezonului 2020-2021 al Ligii I, a anuntat clubul sibian, joi seara, pe site-ul sau oficial. ''Datorita lucrarilor de modernizare a Stadionului Municipal…

- Echipa Manchester City a fost invinsa fara drept de apel pe teren propriu de formatia Leicester City (scor 2-5), intr-o partida din cadrul etapei a treia a campionatului de fotbal al Angliei, disputata duminica seara. Atacantul Jamie Vardy a reusit o tripla pentru oaspeti (37 - penalty, 54, 58 - penalty),…