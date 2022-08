Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Marcu, unul dintre cei mai experimentați jucatori din zona Turda-Campia Turzii, va evolua incepand cu sezonul 2022-2023, pentru Victoria Viișoara. Marcu a evoluat in ultimele sezoane pentru Sticla Arieșul Turda, fiind unul dintre jucatorii care au promovat cu echipa in liga a treia. „Viața…

- In acesta dimineața, pe terenul bazei sportive din comuna Viișoara, formația locala ACS Victoria a jucat un nou amical, de data aceasta adversar fiindu-le echipa din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, Spicul Luna. La capatul unui meci pe care l-a controlat la toate capitolele și de la un capat la celalalt,…

- Maine, CS Mioveni are o misiune grea. Joaca in deplasare cu campioana CFR Cluj, una dintre reprezentantele țarii in Cupele Europene.Partida de la Cluj este programata de la 21:30, meciul putand fi urmarit in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport. Clujenii vin dupa un meci mai slab in Europa,…

- Chiar daca mai este aproximativ o luna și jumatate pana la startul noii editii de campionat din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, formația Spicul Luna și-a reluat pregatiriile saptamana trecuta in vederea abordarii ediției 2022-2023. Din informațiile pe care le avem, obiectivul pe care și l-a propus echipa…

- Pe o caldura sufocanta in aceasta dimineața,formația de Liga a 4-a, Victoria Viișoara a debutat cu o victorie in partidele de verificare, dupa ce a trecut cu scorul de 5-2 (2-1) de Vulturul 2020 Mintiu Gherlii. Chiar daca oaspeții au deschis rapid scorul in prima repriza, echipa condusa de Gabriel Mocean…

- Formația din Liga 4, Victoria Viișoara, intalnește in primul amical al verii pe Vulturul Mintiu Gherlii, intr-o partida ce se va disputa duminica 24 iulie, de la orele 10, pe terenul bazei sportive din comuna Viișoara. Pentru formația viișoreana urmeaza dupa acest amical, alte partide de verificare…

- Unirea Tritenii de Jos va incepe pregatirile saptamana viitoare, pe 27 iulie. Roș-negrii au avut un retur de campionat, extrem de bun, fiind una dintre cele mai in forma echipe in primavara. Oficialii au perfectat deja doua partide amicale, cu Victoria Viișoara (6 august) și Viitorul Santimbru (13 august).…

- Dinamo joaca acum al treilea amical al verii. „Cainii” joaca la Clinceni impotriva celor de la FCSB Academia Clinceni, satelitul vicecampioanei Romaniei. Partida a inceput la 11:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. LIVE » FCSB Academia Clinceni - Dinamo 0-0 min 25: Dinamo are prim-planul meciului, momentan,…