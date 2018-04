Stiri pe aceeasi tema

- Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lacatus, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca la partida cu Academia Rapid din etapa a 23-a a Ligii a IV-a la fotbal numarul fanilor stelisti prezenti pe Arena Nationala sa il depaseasca pe cel al suporterilor adversi. "La…

- FCSB a urcat pe primul loc in clasament dupa ce a invins-o pe CSM Poli Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de...

- Cristian Petrea, comandatul CSA Steaua, a luat aceasa decizia dupa o intalnire cu fanii. "Am avut o intalnire timp de o ora si jumatate cu suporterii. Desi fanii ar fi vrut sa se dispute pe Ghencea, ca un meci de adio pe stadionul simbol, nu putem sa jucam acolo. Nu avem aviz ISU, aviz al…

- Gica Hagi i-a raspuns lui Nicolae Dica, dupa ce antrenorul FCSB a spus ca Viitorul nu și-a creat ocazii in meciul disputat duminica, pe Arena Naționala, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, și terminat 2-1 pentru bucureșteni. ”Cu Steaua am avut 13 jucatori crescuți in Academie, din cei 17 trecuți…

- FCSB a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-1 (2-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (32) si Marko Momcilovic (39), in timp ce pentru oaspeti a inscris…

- FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Liderul a deschis scorul in min. 33, prin fundasul brazilian Paulo Vinicius, in urma unei faze confuze: portarul Andrei Vlad a iesit…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …