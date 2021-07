Echipa armeana Alaskert FC s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal in urma unei victorii dupa prelungiri, 1-0 cu galezii de la Connah's Quay Nomads, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a primului tur preliminar. In prima mansa scorul fusese egal, 2-2, iar in partida de la Erevan diferenta a fost facuta de mijlocasul francez Vincent Bezecourt, in min. 113, la un singur minut dupa intrarea sa pe gazon. Au mai obtinut calificarea in turul secund preliminar Neftci Baku, Legia Varsovia si Kairat Almatii. Rezultatele inregistrate in primul tur preliminar:…