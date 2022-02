Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american are in continuare o poziție contrara celei a lui Donald Trump și a unora dintre politicienii republicani in ceea ce privește atacul impotriva Capitoliului, considerandu-l o «acțiune politica legitima». Intr-o declarație facuta vineri, 4 februarie, in fața unei asociații…

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a lansat un atac dur la adresa fostului președinte Donald Trump. Mike Pence a spus ca acesta greșește cand afirma ca ar fi putut sa rastoarne rezultatele alegerilor prezidențiale, potrivit BBC.

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a declarat vineri ca nu avea dreptul sa inverseze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020 în favoarea lui Donald Trump, care a greșit când a spus contrariul, potrivit AFP.În timpul unui discurs în Florida, Mike Pence a respins…

- „Asta ar creste sansele sa candidez” a declarat presedintele Statelor Unite Joe Biden, intrebat despre posibilitatea de a se confrunta din nou pentru un nou mandat cu Donald Trump, la alegerile prezidențiale programate in 2024, informeaza AFP, citata de Agerpres . In varsta de 79 de ani, Joe Biden a…

- Fostul președinte american Donald Trump a anunțat marți ca va susține o conferința de presa pe 6 ianuarie, la un an de la asaltul încheiat cu victime asupra Capitoliului SUA de catre suporterii sai, relateaza AFP. Într-un comunicat de presa, miliardarul american a spus ca va evoca alegerile…

- Fosta candidata la presedintia SUA Hillary Clinton a citit pentru prima data in public discursul de victorie pe care ar fi urmat sa-l rosteasca daca ar fi castigat alegerile din 2016, cand a fost invinsa de Donald Trump, relateaza vineri agentia Reuters. Fostul secretar de stat si fosta Prima Doamna…

- Președintele SUA Joe Biden ii va transfera temporar prerogativele prezidențiale vicepreședintelui SUA, Kamala Harris. Motivul: Joe Biden se va afla sub anestezie pentru o colonoscopie de rutina, a declarat reporterilor Jen Psaki, secretarul de presa al Casei Albe, noteaza CNN . „In acest timp, vicepreședintele…