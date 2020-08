Stiri pe aceeasi tema

- Noua logodnica a lui Ion Ion Țiriac este o cunoscuta jucatoare de tenis Ion Ion Țiriac și Sorana Cirstea au surprins pe toata lumea in toamna anului trecut, atunci cand au anunțat public, pe Instagram, faptul ca au divorțat in secret in urma cu 2 ani. Vestea soc a momentului! Ileana Lazariuc si Ion…

- Printesa Beatrice a Marii Britanii, fiica cea mare a printului Andrew si a ducesei de York, Sarah, s-a casatorit cu logodnicul sau, Edoardo Mapelli Mozzi, vineri, la Palatul Windsor, in cadrul unei ceremonii restranse la care a participat și bunica ei, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza…

- O celebra vedeta de la noi și-a pus pirostriile! Blondina s-a iubit in trecut cu Codrin Ștefanescu, iar deși mulți au crezut ca ei vor ajunge sa faca pasul cel mare….nu a fost așa. S-a casatorit in secret! Fericita mireasa s-a iubit cu Codrin Ștefanescu in trecut Cristina Herea, de la Romania TV, s-a…

- Dennis Quaid și-a vazut visul implinit la 65 de ani, casatorindu-se cu iubita mai mica cu 39 de ani! Celebrul actor și partenera lui de viața și-au unit destinele in mare secret și au avut o ceremonie superba!

- Anuntul a fost facut chiar de catre afaceristul bucurestean.Gigi Becali a devenit bunic. Fiica sa a nascut.Vestea cea mare a fost impartasita chiar de catre proaspatul bunic, intr un anunt facut la un post de televiziune central. Acesta a precizat ca a nascut fiica sa, Teodora. ...

- Fiica lui Lucian Mindruța s-a casatorit in secret! Cum a reacționat cunoscutul jurnalist cand a aflat ca fata lui a ajuns la altar? Cu ce se ocupa acum tanara și ce afaceri deține soțul ei? Fiica lui Lucian Mindruța s-a casatorit in secret! Andreea a ales sa faca pasul urmator in relația sa și a […]…

- Celebrul designer Mihai Albu (57 de ani), care s-a duelat in vorbe grele cu fosta lui soție, Iulia Albu (38 de ani), pe motiv ca nu e lasat de doua luni sa-și vada fiica, pe Mickaela, zambește din nou. Recent, Iulia l-a invitat sa o vada pe micuța, in fața blocului ei. Mihai a povestit, […]