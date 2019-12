Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala dupa moartea lui Cornel Galeș. Sasha, fiica Vivianei, fosta iubita a acestuia vorbește despre cum a avut loc accidentul, in care și-a pierdut soțul Ilenei Ciuculete.In momentul accidentului, Cornel Galeș nu s-ar fi aflat pelocul din dreapta, ci in spate, pe locul din mijloc,…

- Prietenul lui Cornel Galeș rastoarna toate ipotezele despre moartea acestuia, dupa ce s-a vehiculat informația portrivit careia vaduvul Ilenei Ciuculete ar fi consumat alcool inainte de a se urca la volan, in ziua in care s-a produs tragicul accident rutier in Spania. Prietenul lui Cornel Galeș rastoarna…

- Apar tot mai multe intrebari in cazul mortii lui Cornel Gales. Fostul sot al Ilenei Ciuculete si-a pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unui accident cumplit produs in Spania. Multe nu se leaga, iar ora la care s-a produs impactul a ridicat multe suspiciuni.

- Iuita lui Cornel Galeș, Viviana, se ocupa de procedurile de repatriere, cu toate ca ei s-ar fi desparțit cu puțin timp inaintea tragediei, scrie cancan.ro. Citeste si Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Cornel Gales. Adevarul despre accidentul mortal Cu toate ca se desparțise…

- Cornel Galeș și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, ieri, in Spania. Cea care i-a fost alaturi in ultimul timp acestuia, Vivi, a mers la morga pentru a recunoaște trupul barbatului. Doina Belu, nașa lui Cornel și a Ilenei Ciuculete a facut declarații șocante la ”Agenția Vip” despre momentul…

- Vestea morții lui Cornel Galeș a luat prin surpridere familia și apropiații. Barbatul s-a stins in urma unui cumplit accident rutier petrecut in Valencia, la doar 60 de ani. Galeș se stabilise in Spania de cateva luni bune, dupa ce vanduse tot in Romania, inclusiv proprietațile ramase drept moștenire…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de Valencia, chiar pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Cornel Galeș se mutase din Romania in urma cu doi ani impreuna cu Viviana,…

- Cornel Galeș s-a stins din viața și a lasat in urma lui numai durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a stins din viața la 60 de ani, dupa ce mașina la volanul careia se afla a intrat in coliziune cu un alt automobil. Accidentul s-a petrecut in Spania, acolo unde…