Stiri pe aceeasi tema

- EVERGENT Investments, cel mai dinamic fond de investiții, a achiziționat prin intermediul Țesatoriile Reunite SA, parte a Grupului, un teren cu o suprafața de 16.000 mp in zona de nord a Bucureștiului. Terenul este situat in sectorul 1, in proximitatea Parcului Herastrau și are PUZ in vigoare. “Dezvoltam…

- Dezvoltatorul One United Properties a achiziționat de la o companie din cadrul Țiriac Group un teren de 21.165 mp pe malul Lacului Tei. Valoarea tranzacției se ridica la 15 milioane de euro. Pentru terenul respectiv a fost deja emis un certificat de urbanism in vederea construirii. De asemenea, compania…

- Dezvoltatorul One United Properties a achiziționat de la o companie din cadrul Țiriac Group un teren de 21.165 mp pe malul Lacului Tei. Valoarea tranzacției se ridica la 15 milioane de euro. Pentru terenul respectiv a fost deja emis un certificat de urbanism in vederea construirii. De asemenea, compania…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in sedinta de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publica initiala de vanzare de actiuni in vederea listarii actiunilor One United Properties SA pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti. Oferta publica initiala pentru actiunile…

- Bittnet Systems a primit aprobare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru utilizarea documentului de inregistrare universal in vederea simplificarii si accelerarii proceselor de oferte publice viitoare de emitere valori mobiliare, se arata intr-un raport al companiei, publicat…

- Furnizorul de energie electrica si gaze naturale Restart Energy și-a listat obligatiunile verzi convertibile la Bursa de Valori Bucuresti. Compania are nevoie de finantare pentru a finaliza proiectele de energie verde de 500 MW pregatite pentru urmatorii cinci ani in Romania si tarile vecine. Planurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) lanseaza joi cea de-a patra editie a programului Made in Romania, care vine anul aceasta cu o abordare noua, imbunatatita si digitalizata. La evenimentul de deschidere vor participa Radu Hanga - presedintele BVB, Ovidiu Petre - expert piete de capital Autoritatea…

- Sustinem un demers prin care vrem sa introducem sistemul de retinere la sursa a taxelor pentru castigurile de capital, cu scopul de a creste semnificativ participarea populatiei la piata de capital, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Adrian Tanase, director general al Bursei…