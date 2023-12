Stiri pe aceeasi tema

- Un preot de la Biserica Sf. Ioan din Nijnekamsk – Tatarstan, Mihail Zubarev, și-a ucis și tranșat soția cu brutalitate, scrie canalul rusesc de Telegram „Mash”, citat de Ziare.com. Preotul și-a ucis soția, a dezmembrat-o și a ascuns capul femeii intr-un frigider, unde a fost gasit de copiii lor. Poliția…

- Barcelona - Real Madrid, El Clasico de sambata, nu va fi transmis la TV in Marea Britanie. Barcelona - Real Madrid are loc sambata, de la ora 17:15. El Clasico va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 El Clasico nu se vede la TV in Marea Britanie din cauza…

- Este foarte neplacut sa ai mucegai in casa. Nu numai pentru ca este inestetic, dar mai ales pentru ca excesul de umiditate in sine poate fi extrem de daunator pentru sanatate. Exista insa plante care ajuta la purificarea aerului, astfel incat acesta sa fie mai curat. Acestea absorb imediat umezeala.…

- Una dintre cele mai cunoscute fabrici din Romania, cu o tradiție de 57 de ani in spate, iși inchide porțile, producția urmand sa fie relocata. Motivul: romanii și-au schimbat obiceiurile de consum și nu mai vor produsele de altadata, chiar daca este vorba de unul dintre cele mai populare branduri romanești.…

- Proiectul de stabilire a noilor taxe aplicate microintreprinderilor a fost modificat. Astfel, potrivit noului proiect, consultat de G4Media, microintreprinderile care realizeaza venituri de pana la 60.000 de euro pe an vor fi impozitate cu 1% din cifra de afaceri, iar acest impozit crește la 3% daca…

- Un clujean s-a aratat șocat cand a vazut tariful cerut de Uber pentru o cursa de la Aeroportul Cluj. Acesta avea de achitat 170 de lei pentru o cursa in Cluj-Napoca. Motivul: Cererea este ridicata. ”Mai țineți minte cand era mai ieftin sa mergi cu Uber/Bolt?Acuma ieși mai ieftin doar daca ai ceva…

- Pe fondul cererii mari de laxative, medicii ii avertizeaza pe oameni sa nu utilizeze excesiv produsele sau sa le ia in alte scopuri decat ameliorarea constipației, cum ar fi, de exemplu, pierderea in greutate. Aceasta practica poate provoca dezechilibre grave in organism.