Stiri pe aceeasi tema

- O femeie dintr-un sat din Alba care a acrosat cu autoturismul un consatean aflat pe bicicleta a fost depistata de politisti sub influenta substantelor interzise, a transmis marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, citat de Agerpres. „La data de 9 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, politistii…

- Gina Paunita Grecu și Antoanela Andreea Zalimov fusesera plasate sub control judiciar contra unor cauțiuni ce totalizau 55.000 de lei. Cele doua sunt acuzate de complicitate la trafic de influența și cumparare de influența.

- Direcția Naționala Anticorupție informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca a decis trimiterea in judecata sub control judiciar a doua persoane Ion-Joe Stoica, fost șef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigazii Rutiere București, dar și a unui „avocat in cadrul Baroului…

- Ion-Joe Stoica, fost sef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta.

- DNA a dispus, vineri, trimiterea in judecata a lui Stoica Ion – Joe, Comisar de politie, fost sef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti, pentru trafic de influenta. Comisarul ar fi primit bani de la o persoana surprinsa la volan cu alcoolemie peste…

- DNA a dispus, vineri, trimiterea in judecata a comisarului Stoica Ion-Joe, fost sef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti, pentru trafic de influenta. Comisarul ar fi primit bani de la o persoana surprinsa la volan cu alcoolemie peste limita legala, informeaza…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:Stoica Ion Joe, comisar sef de politie, fost sef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti,…

- DOSARE PENALE INTOCMITE PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER La data de 2 octombrie a.c., in jurul orei 12:35, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Sutești au identificat in trafic un barbat, in varsta de 53 ani, din comuna Glavile, județul Valcea, in timp ce conducea un tractor, pe DJ 677A,…