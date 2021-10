Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anunta sambata, in contextul protestelor din Bucuresti, ca un roman a murit la fiecare 8 minute din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore. Mesajul este transmis intr-o postare de pe pagina de Facebook Ro Vaccinare, fiind insotit de doua…

- COVID-19 continua sa faca ravagii. 26 de oameni au fost rapusi vineri de noul coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 6 803. Ultimele victime au intre 57 și 89 de ani.

- Trei tineri sunt printre victimele COVID-19 din ultimele 24 de ore, potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica. Dintre aceștia, o fata de 22 de ani din Caraș-Severin, era vaccinata. Doi...

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…

- Prezentatoareaa BBC Radio Newcastle a murit din cauza complicatiilor provocate de vaccinul AstraZeneca, a concluzionat joi medicul legist, potrivit The Guardian, potrivit News.ro. Lisa Shaw, in varsta de 44 de ani, a murit in luna mai, dupa trei saptamani de cand primise prima doza de vaccin, a fost…

Cele doua persoane de varsta a treia, erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție pentru ca...

- Un tribunal rus l-a condamnat vineri pe fratele criticului Kremlinului Aleksei Navalnii la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau Nikos Paraskevov pe Twitter, citat de Reuters. Oleg Navalnii a fost retinut…

- Mexicul a inregistrat cu 35% mai multe decese din cauza COVID-19 decat datele anuntate de guvern, a indicat joi Institutul national de statistica (INEGI), noteaza AFP. "Mexicul a inregistrat 201.163 de decese din cauza COVID-19 in 2020, o cifra superioara celor 148.629 de decese confirmate…