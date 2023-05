Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti l-a achitat joi pe fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, in dosarul in care era acuzat ca a primit o mita de 1,2 milioane euro de la omul de afaceri Radu Nemes, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva.La patru ani de cand fostul șef al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis in…

- Avocatul sustine ca fostul om de televiziune nu stia ca cele doua fete sunt minore. Potrivit avocatului sau, Dan Diaconescu ar fi aflat acest lucru abia dupa ce fetele au inceput sa il santajeze cu o inregistrare.El nu a anuntat Politia, desi acest lucru se intampla deja de doi ani, nu de teama ca ar…

- La ultimul termen de judecata, din decembrie 2022, Elena Udrea a cerut incetarea procesului, invocand prescrierea faptelor. Judecatorii Curții de Apel București ar putea anunța azi, 11 aprilie, un prim verdict in acest caz, dar decizia nu va fi una definitiva. Dosarul Hidroelectrica in care Elena Udrea…

- Evitati cumpararea carnii de miel de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor” si a oualor de pe marginea drumului, chiar daca pretul oferit este mai mic, transmite directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)k, Paul Anghel, intr-o postare…

- Tribunalul București a dispus joi, 23 martie, inceperea judecatii lui Alexandru Cumpanașu, trimis in judecata de DNA Constanța pentru fapte de corupție, a informat Ziua de Constanța. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata in termen de 3 zile.Instanța a respins contestația facuta de Alexandru…