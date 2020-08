Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei, care s-a autoexilat in urma suspiciunilor de coruptie, se afla in Republica Dominicana, scriu marti ziarele La Vanguardia si ABC, preluate de Reuters. Fostul suveran, popular in trecut, era tot mai presat de anchetele procurorilor spanioli si elvetieni privind suspiciunile…

- Fostul rege spaniol, Juan Carlos, banuit de fapte de coruptie, a decis sa paraseasca Spania, a anuntat luni Casa Regala de la Madrid, transmite agentia EFE. Regele emerit al Spaniei, Juan Carlos I, a comunicat fiului sau, regele Felipe al VI-lea, cu privire la ''decizia chibzuita'' de…

- Curtea Suprema a Spaniei a anuntat in luna iunie deschiderea unei anchete asupra fostului rege Juan Carlos intr-un caz de coruptie din Arabia Saudita. Justitia elvetiana si spaniola ancheteaza in special asupra unei sume de circa 100 de milioane de dolari care ar fi fost varsata in secret de catre Arabia…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat miercuri ''tulburat'' de informatiile ''nelinistitoare'' legate de fostul rege Juan Carlos, banuit ca ar fi fost corupt de catre Arabia Saudita, transmite AFP.''Este evident ca noi primim, ansamblul populatiei spaniole, informatii nelinistitoare…

- Procurorul Curtii Supreme a Spaniei a deschis luni o ancheta cu privire la constructia liniei ferate pentru trenul de mare viteza AVE care face legatura intre orasele Medina si Mecca, contract castigat de companii spaniole, dupa ce s-a dovedit ca una dintre persoanele implicate in posibile iregularitati…

- Parchetul Tribunalului Suprem spaniol a deschis o ancheta impotriva fostului rege Juan Carlos, cu scopul de a stabili daca fostul suveran ar putea fi vizat de o investigatie intr-un doasar de coruptie privind atribuirea de catre Arabia Saudita a unui contract cu privire la o linie feroviara de mare…