- Angajații spanioli nu vor mai avea parte de obișnuitele petreceri de final de an. In schimb, șefii le-au pregatit cosuri cu tot felul de bunatați pentru a-i recompensa pentru munca depusa in cadrul companiilor.

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a achitat o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a-si regulariza situatia, a anuntat avocatul sau intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul monarh, care a abdicat in 2014, a plecat in exil la inceputul lunii august in Emiratele…

- Tot mai multe companii renunta la bonusurile de Craciun, din cauza crizei economice generate de pandemia de coronavirus. Anul trecut, 7 din 10 companii ofereau angajatilor bonusuri de Craciun. Media unui astfel de bonus intr-o corporatie era de 500 de lei, relateaza Mediafax.

- Autoritatile germane urmeaza sa introduca noi restrictii asupra adunarilor publice si private si sa extinda regulile de purtare a mastii, in contextul in care cancelarul Angela Merkel se intalneste, luni, cu premierii landurilor federale in cadrul unei videoconferințe pentru a discuta situatia nationala…

- Târgul de Craciun nu va mai avea loc în acest an în Oradea, a anuntat, vineri, Asociatia pentru Promovarea Turismului în Oradea si Regiune, din subordinea Primariei. „Ne apropiem de finalul anului si este momentul…