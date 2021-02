Stiri pe aceeasi tema

- Fostul suveran al Spaniei Juan Carlos, aflat în prezent în exil la Abu Dhabi si care este vizat de mai multe anchete judiciare, a reusit sa-si achite datoria la fisc în suma de 4,4 milioane de euro datorita împrumuturilor primite de la mai multi prieteni, relateaza sâmbata…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, in varsta de 83 de ani, vizat in scandaluri si care traieste in exil in Emiratele Arabe Unite (EAU), a achitat o datorie la fisc de aproape 4,4 milioane de euro, in Spania, dezvaluie cotidianul El Pais, relateaza AFP.

- Peste 100 de economiști au lansat vineri un apel în care cer anularea datoriilor publice deținute de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru a facilita reconstrucția sociala și ecologica dupa pandemia de Covid-19, potrivit AFP.În timp ce datoria publica a crescut foarte mult, pentru…

- Ionela, romanca injunghiata mortal de soț in Spania, a murit in fața copiilor ei de 8 și 10 ani. Presa din Spania descrie scenele de groaza petrecute in casa familiei de romani din Torrejon, de Ajunul Anului Nou. Polițiștii și vecinii i-au gasit pe cei mici traumatizați. Ionela, o romanca de 28 de ani…

- Sezonul 2021 din circuitul profesionist feminin de tenis urmeaza sa debuteze la Abu Dhabi, unde va avea loc un turneu de categoria WTA 500, in perioada 5-13 ianuarie, informeaza Gulf News. Turneul de la Abu Dhabi se va disputa in paralel cu calificarile pentru Openul Australiei, la masculin…

- Situația de la Barcelona este una extrem de tensionata, iar presa iberica dezvaluie ca exista tensiuni in vestiarul catalan. Pe langa rezultatele slabe și problemele de la nivelul conducerii, se pare ca sunt probleme și in vestiar. El Pais dezvaluie azi ca la inceputul sezonului, Ronald Koeman s-a luat…

- Abu Dhabi a demarat un program de testare clinica faza trei, pe baza de voluntariat, pentru a testa vaccinul rusesc impotriva COVID-19, cunoscut drept Sputnik V, potrivit Bloomberg. Capitala Emiratelor Arabe Unite cauta initial 500 de voluntari, conform Biroului de Presa al Guvernului, transmite Știri.md…

- Cativa membri ai familiei regale spaniole intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna cu fostul rege Juan Carlos, care se afla in exil in Abu Dhabi, fiind vizat de mai multe anchete de coruptie, informeaza vineri ziarul El Pais, relateaza dpa. Juan Carlos, tatal actualului rege Felipe…