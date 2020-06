Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum se anticipa, saptamana aceasta s-a oficializat „rocada” de la nivelul conducerii Politehnicii Timisoara. Locul de presedinte al echipei de fotbal din Liga a II-a, lasat vacant de Florin Dragan, dupa ce a fost ales la inceputul anului in functia de rector, a fost ocupat de fostul rector, prof.…

- Primarul Nicolae Robu a rememorat, astazi, in cadrul conferinței de presa, un moment din trecut in care, in timp ce juca fotbal cu alți liberali la Baza Sportiva nr. 1 a Universitații Politehnica din Timișoara, a fost udat pana la piele de aspersoarele care au pornit in miezul nopții. Edilul local,…

- Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat demisia lui Helmut Duckadam (61) din funcția de președinte de onoare al celor de la FCSB. Duckadam a anunțat cu 30 de minute inainte de startul derby-ului CFR Cluj - FCSB 1-0 ca pleaca de la echipa roș-albastra,…

- Liga Profesionista de Fotbal a suspendat meciurile echipei Dinamo dupa ce magazinerul clubului “alb-rosu” a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2. Se așteapta finalizarea anchetei epidemiologice. “Liga Profesionista de Fotbal tine sa informeze ca astazi, 11.06.2020, la ora 10:39, persoana responsabila cu…

- Cea mai bine clasata echipa banațeana și in acest sezon, la fel ca in cel precedent, ASU Politehnica Timișoara a decis sa continue colaborarea cu antrenorul Octavian Benga. Adus in plin campionat, dupa multe rezultate modeste, fostul tehnician de la ACS Ghiroda a redresat „corabia violeta” și a indeparat-o…

- Fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter, a reafirmat marti ca atribuirea Cupei Mondiale de fotbal din 2022 catre Qatar a fost legata de o "interventie politica", respingand acuzatiile justitiei americane referitoare la mita pentru atribuirea Cupei Mondiale din 2018 Rusiei si a turneului din 2022…

- Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de fotbal, este un candidat serios la postul de antrenor secund al echipei Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, anunta cotidianul Bild in editia sa de luni, informeaza dpa. Klose, in varsta de 41 ani, se ocupa in prezent de…