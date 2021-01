Stiri pe aceeasi tema

- "Ca specialist in comunicare, Bogdan Oprea are o experienta de aproape 10 ani in administratie publica, atat la nivelul Uniunii Europene (printre altele, consilier de rang inalt al UE pentru comunicare si vizibilitate in cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova), cat si in Romania…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, l-a numit, miercuri, in functia de consilier la Cabinetul Ministrului, cu atributii de purtator de cuvant, pe Bogdan Oprea, specialist in comunicare in administratia publica si cadru universitar cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu. Bogdan Oprea are…

- Bogdan Oprea, fost purtator de cuvant al lui Traian Basescu si al Elenei Udrea, va face parte din echipa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, au declarat surse politice pentru „Adevarul”. Fostul jurnalist a lucrat in trecut si in echipa eurodeputatului Siegfried Muresan.

- 11 din cei 13 candidați la concursul pentru funcția de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova au trecut in etapa a doua. Printre aceștia se regasesc nume notorii și cunoscute, prezente in viața politica a țarii, printre care și avocați și funcționari publici.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astazi decretul de numire a Sorinei Sfefarța in funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova in domeniul comunicarii publice, purtator de cuvant.

