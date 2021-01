Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de Sectia speciala pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva, represiune nedreapta, instigare la represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual si abuz in serviciu. Concret,…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de Sectia speciala intr-un nou dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, intre care cercetare abuziva si represiune nedreapta. Alaturi de Negulescu, a fost trimis in judecata si fostul ofiter de politie judiciara care l-ar fi ajutat…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis in judecata de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor intr-un nou dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, intre care cercetare abuziva si represiune nedreapta. Alaturi de Negulescu, a fost trimis in judecata si fostul ofiter de…

- Trimisi deja in judecata si inculpati in dosare penale instrumentate de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), si suspendati din functie, Lucian Onea si Mircea Neguelscu au incasat o noua lovitura vineri, 4 decembrie 2020. S-a intamplat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Specialiștii de la INSEMEX Petroșani au primit termen de 30 de zile, prin ordonanța procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, sa efectueze expertiza in cazul incendiului din Secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avand in vedere, insa, complexitatea expertizei…

- O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat, astazi, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, scrie Agerpres. Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la…

- Inalta Curte de Casație de Justiție va judeca luni, 2 noiembrie, cererea de revizuire promovata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva incheierii judecatorești prin care instanța suprema a luat act de retragerea apelului de catre Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, a fost retinut, sambata seara, pentru 24 de ore sub acuzația de inselaciune, anunța Poliția Romana. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…