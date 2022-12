Stiri pe aceeasi tema

- Lee Myung-bak se afla pe o lista de peste 1.300 de persoane care beneficiaza de o grațiere speciala „in perspectiva unei largi unitați naționale prin reconciliere, toleranța și respect”, a afirmat ministrul, la finalul unei reuniuni de cabinet cu președintele Yoon Suk-yeol.Lee Myung-bak, care a fost…

- Presedintele turc Recep Erdogan a declarat sambata ca instantele vor corecta orice greseala, intr-un proces de apel, dupa ce primarul din opozitie al Istanbulului a fost condamnat la inchisoare, si ca, intre timp, turcii nu au dreptul sa ignore hotararile legale, transmite Reuters. Fii la…

- Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a avertizat asupra unui raspuns comun fara precedent, cu aliații, daca Coreea de Nord va proceda la un nou test nuclear și a indemnat China sa ajute la descurajarea Nordului de a continua dezvoltarea – interzisa – de arme și rachete nucleare. Intr-un amplu interviu…

- Premierul sud-coreean Han Duck-doo si-a exprimat joi „marele regret” dupa insultele proferate de sora liderului nord-coreean Kim Jong-un la adresa presedintelui sud-coreean Yoon Suk-yeol, pe care l-a facut „idiot”.

- Președintele american Joe Biden a declarat luni (14 noiembrie) ca i-a spus președintelui chinez Xi Jinping ca Statele Unite(SUA) iși vor spori poziția de securitate in Asia daca Beijingul nu va putea stapani programele de dezvoltare a armelor din Coreea de Nord. La o conferința de presa la Summitul…

- Presedintele sud-coreean, Yoon Suk-yeol, a declarat luni ca are “inima zdrobita” dupa tragedia de la Seul de Halloween si a promis ca ii va trage la raspundere pe toti oficialii gasiti vinovati de reactia neglijenta. In plus, el a promis o reforma a politiei si a sistemelor de management al sigurantei,…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a prezentat scuze, luni, in legatura cu tragedia din Seul in care peste 150 de oameni, majoritatea tineri, au murit intr-o busculada pe o strada ingusta. El a promis ca toti oficialii gasiti vinovati vor da socoteala, iar politia si sistemele de management al sigurantei…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a declarat vineri ca Seulul nu a furnizat niciun fel de arme letale Ucrainei, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca o astfel de decizie ar distruge relatiile bilaterale intre tarile lor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…