Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte kosovar Hashim Thaci, inculpat de crime de razboi in timpul razboiului impotriva fortelor sarbe, a pledat luni „nevinovat”, la prima infatisare la Tribunalul Special (KSC) de la Haga, in Olanda, relateaza AFP.

- Fostul presedinte kosovar Hashim Thaci, inculpat de crime de razboi in timpul razboiului impotriva fortelor sarbe, a pledat luni ”nevinovat”, la prima infatisare la Tribunalul Special (KSC) de la Haga, in Olanda, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- Presedintele demisionar al Kosovo Hashim Thaci, inculpat pentru crime de razboi in conflictul impotriva fortelor sarbe, se prezinta pentru prima data astazi in fata unui tribunal special la Haga, la cateva zile dupa ce a fost arestat, potrivit Agerpres. Thaci a demisionat la 5 noiembrie in urma inculparii…

- Presedintele demisionar al Kosovo Hashim Thaci, inculpat pentru crime de razboi in conflictul impotriva fortelor sarbe, se prezinta pentru prima data luni in fata unui tribunal special la Haga, la cateva zile dupa ce a fost arestat, relateaza AFP. Fost lider politic al gherilei separatiste Armata de…

- Presedintele demisionar al Kosovo Hashim Thaçi, inculpat pentru crime de razboi în conflictul împotriva fortelor sârbe, se prezinta pentru prima data luni în fata unui tribunal special la Haga, la câteva zile dupa ce a fost arestat, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Fost…

- Hashim Thaci, care a demisionat joi din functia de presedinte al Kosovo dupa ce a fost inculpat oficial pentru crime de razboi de catre Tribunalul special de la Haga, a fost retinut, a anuntat tribunalul, relateaza AFP. Unul dintre liderii gherilei separatiste Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), care…

- Presedintele Republicii Kosovo, Hashim Thaci, a anunțat ca a fost inculpat oficial de comiterea de crime de razboi si ca va demisiona imediat pentru a face fata unui proces, transmite dpa, citata de agerpres . Președintele kosovar, care are 52 de ani, a fost pus sub acuzare in iunie pentru crime de…

- Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a declarat ca a fost inculpat oficial de comiterea de crime de razboi si ca va demisiona imediat pentru a face fata unui proces, transmite joi dpa. In varsta de 52 de ani, presedintele kosovar a fost pus sub acuzare in iunie pentru crime de razboi in…