- Fostul presedinte al Georgiei, Mihail Saakasvili, aflat in inchisoare, a anuntat, marti, ca se va adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a i se permite sa beneficieze de tratament medical in Polonia. Starea de sanatate a lui Saakașvili, in varsta de 55 de ani, s-a inrautatit in ultimele…

- Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, soția acestuia și un medic de familie au fost trimiși in judecata de catre Procuratura Anticorupție pentru confecționarea, deținerea și utilizarea unui certificat medical fals. Documentul ar fi fost utilizat pentru a obține permisiunea de a parasi…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakasvili, care ar fi fost otravit in inchisoare in Georgia, susține ca este in pat tot timpul, oasele i se dezintegreaza și ii dau dureri atroce.Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a declarat pentru Sky News ca se apropie de moarte in spitalul in…

- Multa lume se intreaba, ce se intampla cu repetatele amanari in justitie primite in dosarele care il vizeaza pe primarul Baii Mari, Catalin Chereches. Sunt comentarii de tot felul, iar unii ii vad sfartitul carierei in administratie si politica. Indiferent de ce se spune, primarul Catalin Chereches…

- Varsovia a informat guvernul de la Tbilisi ca fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili poate fi trimis la tratament in Polonia, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, conform Agerpres.

- Opozantul si fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in prezent in spital in timp ce executa o pedeapsa cu inchisoarea, "risca sa moara" din cauza unei grave pierderi in greutate, au alertat vineri medicii si avocatii sai, citati de AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri eliberarea fostului președinte georgian Mihail Saakașvili, despre care s-a scris ca ar fi fost otravit in inchisoare la Tbilisi, informeaza Politico.

- Risto Radunovic (30 de ani) l-a primt cu brațele deschise la FCSB pe Deian Sorescu (25 de ani), fotbalistul adus de la Rakow, din Polonia. VIDEO. Deian Sorescu, așteptat de Radunovic in cantonamentul lui FCSB „Ma bucur ca a venit alaturi de noi. Sper sa se adapteze cat mai repede și sa ne ajute. Orice…