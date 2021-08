Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Mircea, fostul presedintele al Federatiei Romane de Fotbal FRF , acuzat de luare de mita, a fost achitat definitiv de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti.Sandu Mircea a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor…

- Potrivit DNA, Sandu ar fi primit peste 700.000 de euro mita in perioada cand conducea FRF. Banii ar fi fost primiți de la doua persoane, dintre care una era reprezentantul unei case de avocatura.In schimbul banilor, Sandu a ajutat casa respectiva de avocatura sa obțina contracte cu FRF. Ulterior, de…

- Tribunalul București a respins definitiv cererea de liberare condiționata a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Acesta a executat pana acum doi ani de inchisoare, dintr-o pedeapsa de trei ani și jumatate. Mai poate depune cerere de eliberare condiționata peste trei luni. Tribunalul București a rejudecat…