Chiar daca a "urat" sa vada violentele comise in timpul asaltului asupra Capitoliului, fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca ar fi vrut, pe 6 ianuarie 2021, sa se poata amesteca in multimea venita sa denunte rezultatul alegerilor prezidentiale care l-au adus pe Joe Biden la putere in SUA, informeaza joi AFP.

