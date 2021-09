Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Sassu, fost presedinte al Televiziunii Romane in perioada 2007-2010, a murit la varsta de 65 de ani. In mandatul sau a realizat cea mai scumpa achizitie TVR - drepturile pentru Liga Campionilor. A parasit TVR dupa ce a fost demis de Parlament, in martie 2010.

- Ioan Cojocarița a murit, lasand fanii și familia indurerata in urma. Anunțul trist a fost facut chiar de Matilda Cojocarița Pascal, ce și-a urlat durerea in mediul online. Romanilor nu le-a venit sa creada in momentul in care au auzit ce s-a intamplat. Matilda Cojocarița Pascal trece prin clipe dureroase.…

- „In jur de 88% din cazurile de cancer al caror tratament a fost finanțat in 2019 au fost regasite in 2020 pe lista CNP-urilor pacienților decedați” - a spus, in cadrul unei conferinte organizate joi de Curs de Guvernare, Adela Cojan, presedinte interimar al CNAS. Dupa ce ziarul a insistat, aratand autoritaților…

- Este doliu in muzica. Petrica Cercel a murit. Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia acestuia a anunțat ca artistul se afla intrenat in stare grava la spital, in secția ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Din primele informații se pare ca Petrica Carcel s-a stins dupa ce s-a infectat cu noul…

- "Cu mare tristete, Comitetul Olimpic International anunta decesul fostului presedinte al CIO, Jacques Rogge",a precizat CIO.Rogge a fost al optulea presedinte al CIO, din 2001 pana in 2013, dupa care a devenit presedinte de onoare.Rogge a fost chirurg ortoped, cu o diploma in medicina sportiva. A fost…

- Doliu in familia Dolanescu! Nicolae Dolanescu, fratele marelui artist Ion Dolanescu, s-a stins din viata. Vestea trista a fost data duminca, 29 august, chiar de Ionut Dolanescu, care si-a luat „Adio!” pe pagina sa de Facebook de la unchiul sau.

- Bilantul victimelor inundatiilor din Belgia a ajuns la 31, iar 127 de persoane sunt date disparute, conform datelor anuntate luni. Din cele 31 de persoane decedate, 19 sunt neidentificate, scrie News.ro. Citește și: Inundațiile catastrofale din Belgia afecteaza festivitațile dedicate…

- Jurnalistul Florin Condurațeanu a incetat din viața, luni, in urma unui stop cardio-respirator.Surse din Poliție spun ca jurnalistul de la Antena Stars a fost gasit leșinat intr-un birou de pe Bulevardul Ficusului.Condurațeanu a debutat in presa la Scanteia. In ultimii ani, acesta se dedicase domeniului…