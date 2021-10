Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili, 53 de ani, a fost arestat, a anuntat vineri, 1 octombrie, premierul Irakli Garibasvili, relateaza agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Revenirea si intemnițarea fostului presedinte ar putea agrava criza politica…

- Ambasadorul Georgiei a fost convocat la Kiev de Ministerul de Externe ucrainean in legatura cu informatiile privind arestarea fostului presedinte si lider al opozitiei din Georgia Mihail Saakasvili, transmite Reuters. Separat, un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-a…

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili a fost arestat la intoarcerea in tara sa dupa un exil de opt ani si in plina criza politica, a anuntat vineri premierul Irakli Garibasvili, relateaza AFP. ”Al treilea presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a fost arestat si trimis…

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili a fost arestat la intoarcerea in tara sa dupa un exil de opt ani si in plina criza politica, a anuntat vineri premierul Irakli Garibasvili, relateaza AFP si Reuters. ''Al treilea presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a fost…

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili a fost arestat la intoarcerea sa in tara dupa opt ani de exil si in plina criza politica, a anuntat vineri premierul Irakli Garibasvili, relateaza AFP si Reuters. ”Al treilea presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a fost arestat si…

- Tribunalul corectional din Paris a emis joi, in absența acuzatului, verdictul in afacerea botezata «Bygmalion», legata de cheltuielile ilegale efectuate de Nicolas Sarkozy in campania sa prezidențiala din 2012. Fostul președinte a primit o pedeapsa de un an inchisoare ferma. Reamintim ca, in luna martie,…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei, a anuntat luni seara ca intentioneaza sa vina cu avionul acasa in ziua cand vor avea loc alegeri locale, saptamana aceasta, pentru a ajuta la "salvarea tarii" si a indemnat la proteste de strada post-electorale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- F. T. Ieri, cel de-al doilea individ care s-ar face vinovat de furt de componente auto dintr-un autoturism parcat in Ploiesti a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta era cautat de catre politistii prahoveni inca din dimineata zilei de sambata, 3 iulie a.c. Reamintim ca, atunci, oamenii…