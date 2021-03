Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru corupție și trafic de influența. Nicuolas Sarkozy urmeaza sa execute doar un an din condamnarea de trei ani, d...

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la doi ani și jumatate de inchisoare, conform CNN . Proteste in toata Rusia Aleksei Navalnii este unul dintre principalii opozanți ai președintelui Vladimir Putin și a fost otravit in urma cu cateva luni cu un agent neurotoxic, Noviciok. A reușit sa…

- Primarul orasului ilfovean Bragadiru, Vasile Cimpoeru (PNL), a fost condamnat ieri, 22 ianuarie, la 4 ani si 4 luni de inchisoare intr-un dosar care viza eliberarea unor certificate de urbanism. Edilul a fost gasit vinovat pentru instigare la fals material in inscrisuri oficiale și doua infracțiuni de…

- Procurorii francezi care instrumenteaza dosarul de coruptie al fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy cer condamnarea acestuia la patru ani de inchisoare. Acuzat ca ar fi incercat sa mituiasca un judecator, Sarkozy promite ca va lupta pana la capat pentru a-si dovedi nevinovatia.