Fostul premier bulgar Boiko Borisov, tocmai arestat, a fost eliberat!

Fostul premier bulgar Boiko Borisov, arestat joi seara sub suspiciunea de extorcare, a fost eliberat vineri, potrivit imaginilor difuzate de televiziune, relateaza AFP. ”A fost brutal si rautacios, ne-am intors la comunism”, a reactionat el, adaugand ca nu a fost pus sub acuzare. ”Au intrat in casa mea in timp ce luam cina. Nu au gasit nimic si cand am crezut ca pleaca, mi-au spus, stanjeniti: ‘Trebuie sa va arestam’ ”, a declarat politicianul in varsta de 62 de ani. Procuratura nu a comentat inca acest caz. Borisov a fost arestat in cadrul unei vaste operatiuni politienesti ordonata de Ministerul…