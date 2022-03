Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Boiko Borissov, fostul ministru de Finanțe Vladislav Goranov și fosta președinta a Comisiei pentru Buget Menda Stoyanova au fost arestați in cadrul unei operațiuni de amploare de catre Direcția Naționala a Poliției bulgare in 120 de cazuri de utilizare abuziva a fondurilor europene, relateaza…

- Publicația britanica The Guardian prezinta harta atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit cotidianului britanic, țara condusa de Vladimir Putin a atacat joi Ucraina pe trei fronturi: in nord din Belarus, in sud din Crimeea, și in est de pe teritoriile controlate de Rusia in Donețk și Luhansk. Joi…

- Un soldat al Garzii Nationale a Ucrainei a deschis focul asupra camarazilor sai din motive necunoscute într-o fabrica de rachete, ucigând cinci dintre ei si ranind alti cinci înainte de a fugi cu arma sa, a anuntat joi Ministerul de Interne, citat de France Presse, Reuters și Agerpres.…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, l-a desemnat marti pe Alihan Smailov in postul de prim-ministru, in timp ce se adresa parlamentului in cadrul unei sesiuni transmise in direct la televiziunea de stat, transmite Reuters. Smailov, in varsta de 49 de ani, a fost vicepremier in cabinetul…