Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va ieși din top 10 WTA, dupa sapte ani, sase luni si 12 zile. Pe locul al 8-lea in clasamentul all-time al longevitații in top 10, sportiva din Romania va ajunge pe pozitia a 13-a chiar in saptamana in care revine pe teren, dupa o pauza de trei luni. Simona Halep s-a inscris la Rogers Cup…

- Astazi, vremea va deveni foarte calda in aproape intreg arealul, iar disconfortul termic va fi in creștere. Cerul va fi variabil. La... The post Vreme foarte calda in vestul țarii. De luni revine canicula appeared first on Renasterea banateana .

- Acoperirea vaccinala nu depașește 40% la nicio grupa de varsta in Romania, iar din categoria cu cel mai mare risc, doar un roman din 3 s-a vaccinat, conform unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP spune ca scenariul... The post Raport INS: Nu se exclude posibilitatea de reinstituire…

- Simona Halep se afla pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati, la care aceasta a disputat doua finale in cariera, amandoua pierdute: 1-6, 0-6 cu Garbine Muguruza (Spania) in anul 2017, respectiv 6-2, 6-7(6), 2-6 cu Kiki Bertens (Olanda).

- Gruparea din Giulești da o noua lovitura pe piața transferurilor. Oana Manea, jucatoarea care se retrasese acum doua sezoane. Revine pe teren la 36 de ani pentru a o inlocui pe angoleza Albertina Kassoma Oana Manea revine pe teren la 36 de ani! La doi ani dupa ce și-a anunțat retragerea de la CSM București,…

- Polonezul Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin) a devenit, sambata, cel mai tanar jucator din istoria Camionatului European, dupa ce a intrat pe teren in repriza a doua a meciului cu Spania, a informeaza lequipe.fr. In varsta de 17 ani si 246 de zile, Kozlowski l-a schimbat, in minutul 55, pe…

- Simona Halep a anuntat, marti, ca va participa la prima editie a turneului de la Bad Homburg Open, care va avea loc in perioada 20-26 iunie. “Sunt foarte bucurosa sa va anuntat ca voi juca la prima editie a Bod Hamburg si abia astept sa vad fanii in tribune. Ne vedem curand”, a spus Halep […] The post…

- Politistii Sectiei 10 Politie Rurala Faget impreuna cu Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis, au efectuat 2 perchezitii domiciliare pe raza comunei Traian Vuia, la un barbat, de 29 de ani, banuit desavarșirea infracțiunilor de amenintare, uz de arma ... The post Probleme intre vecini,…