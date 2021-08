Fostul patron al Rapidului a fost 'săltat' de DIICOT Masonul Nicolae Cristescu, fostul acționar majoritar de la Rapid, a fost ridicat de acasa de procurorii DIICOT miercuri dimineața, conform ObservatorNews.ro. In urma unei razii de amploare, procurorii DIICOT, alaturi de SGIV (Serviciul de Grupari Infracționale Violente), au efectuat mai multe percheziții domiciliare pe raza municipiului București, dar și in mai multe județe. In urma perchezițiilor, a fost ridicat de procurori și Nicolae Cristescu, fost acționar la Rapid intre 2013 și 2016, potrivit sursei citate. Perchezițiile au avut ca scop destructurarea unui grup infracțional… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

