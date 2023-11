Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu l-ar putea ancheta pe Putin! A fost ales judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU și e primul roman care indeplineste aceasta functieFostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a fost ales, joi, judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU, fiind primul roman care…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri intr-un discurs la ONU ca Romania candideaza pentru un post la Curtea Internaționala de Justiție și a cerut sprijinul comunitații internaționale. E vorba despre candidatura lui Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe schimbat din funcție la rotativa guvernamentala…

- Romania participa miercuri, la Haga, in fata Curtii Internationale de Justitie, in calitate de stat intervenient, la pledoariile orale in cazul initiat de Ucraina impotriva Federatiei Ruse privind acuzatii de genocid in temeiul Conventiei privind prevenirea si reprimarea crimei

- Romania participa miercuri, la Haga, in fata Curtii Internationale de Justitie, in calitate de stat intervenient, la pledoariile orale in cazul initiat de Ucraina impotriva Rusiei privind acuzatii de genocid, in temeiul Conventiei privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid.

- Rusia ar putea analiza retragerea de sub jurisdicția Curții Internaționale de Justiție, care demareaza audieri cu privire la cererea Ucrainei impotriva Rusiei, daca instanța urmeaza exemplul Kievului și ia o decizie politizata, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov,…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis luni, 18 septembrie, reprezentantilor companiei OMV, care au venit la Palatul Victoria sa ceara clarificari pe legea offshore privind gazele din Marea Neagra, ca nu poate discuta despre nici o modificare a legii ”din cauza climatului creat de cancelarul austriac…

- Rusia a atacat luni Ucraina la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), unde ucrainenii au deschis un proces in care ii acuza pe rusi de folosirea nejustificata a unor acuzatii de genocid ca motiv pentru invazia declansata la 24 februarie 2022.

- Rusia și Ucraina se vor confrunta luni in fața Curții Internaționale de Justiție intr-un caz care se concentreaza in jurul afirmațiilor Moscovei ca invazia sa in Ucraina a fost facuta pentru a preveni genocidul, scrie Reuters. Ucraina a adus cazul in fața celei mai inalte instanțe a Națiunilor Unite…