Stiri pe aceeasi tema

- Condiția femeii in societate nu este ceea ce ar trebui sa fie, a declarat Daniel Funeriu, fost ministru al educației, marți, pe B1 TV, acolo unde a comentat cazul George Buhnici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- George Buhnici a provocat un intreg scandal cu ultimele sale declarații. Vedeta a jignit, in mod indirect, toate femeile, lucru ce l-a propulsat intr-o dezbatere critica la nivel național. Prima reacție a avut loc in urma cu puțin timp și a șocat pe toata lumea. Declarațiile lui Buhnici In urma cu doua…

- La mai mult de 10 zile de cand a starnit un scandal imens in spațiul online din Romania prin afirmațiile sale despre corpul soției sale „de minora” si cum nu-i plac „femeile cu vergeturi și celulita”, George Buhnici a postat pe canalul sau de YouTube un video de aproape patru minute, intitulat „IERTAȚI-MA,…

- In urma declarațiilor facute de George Buhnici, Monica Pop a reacționat și a transmis și ea un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Ce a avut de spus medicul dupa scandalul uriaș și revolta creata in mediul online.

- Marina Almasan ii ia apararea lui George Buhnici, cunoscutul vlogger care a generat un scandal online prin opinia sa despre celulita si vergeturi la plaja. Vedeta TVR a avut curajul sa isi exprime public opinia contrara celei majoritare, concluzionand ca Buhnici nu a comis nicio fapta grava, incat…

- Lorena Buhnici sare in apararea soțul ei, George Buhnici, in scandalul ”vergeturilor și celulitei”. Dupa ce partenerul ei de viața a facut declarații care au starnit extrem de multe controverse, și foarte multe persoane s-au simțit jignite, Lorena Buhnici a avut prima reacție, pe rețelele sociale.

- George Buhnici, cunoscutul realizator de vloguri de tehnologie, case, criptomonede, autoturisme, investiții, dar și de alte teme utile pentru romani a starnit un val de indignare in randul fanilor sai, provocandu-le o dezamagire profunda. Motivul este cauzat de mai multe declarații nepotrivite, in timp…

- Fostul ministru Daniel Funeriu desființeaza cele trei scenarii favorite ale analiștilor politici locali: Mircea Geoana președinte in 2024, Laura Codruța Kovesi președintele in 2024 și Klaus Iohannis șef de intituție internaționala. Daca despre Geoana fostul ministru al Educației afirma ca și-a depașit…