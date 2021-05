Stiri pe aceeasi tema

- Fostul militar francez cautat in Dordogne, Terry Dupin, in varsta de 29 de ani, a fost ”neutralizat” luni, dupa o urmarire de 36 de ore, la Lardin-Saint-Lazare, a anuntat ministrul francez de Interne Gerald Darmanin, relateaza AFP. ”Multumsc jandarmilor si mai ales GIGN pentru actiunea lor…

- Roman Protasevici, jurnalistul și activistul bielorus reținut duminica la Minsk, s-a rugat de echipajul avionului Ryanair 4978 sa nu aterizeze în capitala Belarusului, spunându-le ca va fi ucis, relateaza Insider.Autoritațile bieloruse au trimis duminica un avion de lupta pentru…

- Au fost facute publice mai multe fotografii cu familii intregi de romani cu copii mici care incercau sa intre in Statele Unite, din Mexic, și care au fost interceptate la granița, conform unui comunicat de presa al U.S. Customs and Border Protection.Agenții stației McAllen Border Patrol (MCS) au interceptat…