- La debutul Universitații Craiova in Youth League, 0-1 cu Partizan Belgrad, au asistat 4.380 de fani. Mai mulți decat media de spectatori la meciurile de acasa ale lui Sepsi, Farul, Voluntari sau FC Botoșani și aproape de rivala FCU, de Poli Iași și de CFR Cluj. Campioana Romaniei la tineret, Universitatea…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a explicat de ce au cazut negocierile cu Nicolae Dica (43 de ani) și motivul pentru care s-a reorientat catre Dan Alexa (43), a carui numire in funcția de antrenor principal este iminenta. Ramas fara antrenor principal dupa desparțirea de Marius Croitoru,…

- Fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu (72 de ani) vine cu o ipoteza-șoc in fotbalul romanesc. Acesta crede ca Marius Șumudica (52 de ani) va fi inlocuitorul lui Marius Croitoru (42) pe banca tehnica a celor de la FC Botoșani. Ramasa fara antrenor dupa ce Marius Croitoru a plecat de la echipa,…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a avut o reacție dura dupa ce, luni, formația lui, a fost invinsa de Dinamo, scor 0-1, in partida care a inchis runda cu numarul 5 din Superliga. FC Botoșani e ultima in clasamentul Superligii, cu numai doua puncte obținute in 5 runde, iar scaunul lui…

- FCU Craiova s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 1-0. Basarab Panduru (53 de ani) spune ca situația lui Marius Croitoru (42 de ani) este una extrem de complicata. FC Botoșani nu a caștigat niciun meci in primele patru runde ale noului sezon, iar fanii și-au pierdut rabdarea cu Marius Croitoru.…

- Fostul fotbalist Basarab Panduru (53 de ani) nu l-a menajat pe Marius Croitoru (42), revenit pe banca celor de la FC Botoșani dupa un sezon in care le-a pregatit pe FCU Craiova, respectiv FC Argeș. Dupa un mandat nereușit la FC Argeș, pe banca careia a obținut o singura victorie in 10 etape, Marius…