Fostul manager al Spitalului Judetean Focsani, destituit anul trecut, a castigat procesul cu Ministerul Sanatatii si a revenit in functie. El și-a preluat biroul in prezența polițiștilor. Constantin Mandrila a castigat la Curtea de Apel Galati procesul impotriva Ministerului Sanatatii, iar magistratii au dispus suspendarea ordinului emis de ministrul Sanatatii de la acea vreme Nelu […] The post Fostul manager al SJU Focșani revine in funcție. A caștigat procesul cu Ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .