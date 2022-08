Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a statului Tonga și-a asigurat prezența la Mondialul din 2023, dupa victoria fara emoții reușita in barajul cu Hong Kong, scor 44-22. Astfel, reprezentanta Oceaniei urmeaza sa fie repartizata in Grupa B, cea a Romaniei. Sambata, intr-un meci disputat in Australia, naționala Tongai…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește duminica, 17 iulie, de la ora 21.35 (in direct pe Prima Sport 2), pentru a doua oara in turneul din America de Sud, reprezentativa Uruguay. Pentru meciul care va avea loc la Montevideo, pe Estadio Charrua, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va evolua. In…

- Romania va participa, in perioada 11-20 august, la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). Printre juniorii convocați se afla și Șerban Horga, de la SCM OHMA Timișoara.

- Naționala masculina de baschet a Romaniei se va reuni la Timisoara, in 22 iunie, pentru partidele cu Luxemburg si Albania, din grupa B a precalificarilor Eurobasket 2025. Tricolorii vor juca la Timisoara meciul cu Luxemburg in 30 iunie, iar cel cu Albania va avea loc in deplasare, in data de 3 iulie.…

- Naționala de fotbal a Romaniei are o singura șansa, victoria, in partida cu Muntenegru. Meciul are loc marți, 14 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul din Giulești. In tur, Muntenegru a invins neașteptat pe teren propriu, scor 2-0, la capatul unei evoluții jenante a Romaniei.

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-0 (25-18, 25-19, 25-22), duminica, la Galati, in ultimul sau meci din Grupa B a competitiei Silver League. Tricolorii, care erau deja siguri de castigarea grupei, au obtinut victoria dupa o ora si 13 minute. Romania s-a…

- Puteri sporite pentru serviciile de informații, intr-o lege noua. Ce cuprinde lista extinsa a amenințarilor la siguranța naționala Autoritațile din Romania au extins lista amenințarilor la siguranța naționala, potrivit proiectului de lege privind activitațile de informații și contrainformați”, aflat…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-1 (25-19, 25-21, 25-27, 25-14), la Tirana, in primul sau meci din Grupa B a competitiei Silver League. Tricolorii au obtinut victoria dupa o ora si 51 de minute. Ciprian Matei (23 puncte) si Robert Adrian Aciobanitei (18)…