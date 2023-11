Stiri pe aceeasi tema

- La doar 17 ani, Endrick, viitorul jucator al lui Real Madrid, a fost convocat in premiera la echipa naționala de fotbal a Braziliei. Acesta are 47 de meciuri și 11 goluri in acest sezon pentru Palmeiras.

- CFR Cluj a anunțat, sambata dimineața, trecerea in neființa a unui nume care s-a identificat cu clubul „feroviar”. Alexandru Matei, fost jucator, conducator și pentru puțin timp antrenor in Gruia, a incetat din viața. ...

- Atacantul Daniel Birligea (23 de ani) a salvat-o pe CFR Cluj, in meciul cu Dinamo (1-1) și a ajuns la 4 meciuri in 12 partide in Superliga. Iar prestația din partida de pe Arena Naționala a fost laudata de analiștii TV. Aflat pe lista de convocari pentru dubla Romaniei cu Belarus și Andorra, Birligea…

- FCSB a ratat la limita victoria cu U Cluj. Partida s-a terminat la egalitate, 2-2, ardelenii egaland in minutele de final. Deși formația roș-albastra a condus de doua ori, prin golurile lui Dawa (8) și Șut (39), trupa lui Ioan Ovidiu Sabau a revenit de fiecare data, grație lui Dan Nistor (26) și Bogdan…

- Tehnicianul italian al echipei Brighton, Roberto de Zerbi, ar putea prelua formatia Real Madrid din 2024, dupa plecarea lui Carlo Ancelotti, potrivit news.ro.Potrivit Cadena Ser, oficialii madrileni apreciaza jocul echipei Brighton sub comanda lui De Zerbi.In varsta de 44 de ani, De Zerbi…

- Radio Marca anunța ca Xabi Alonso o va prelua pe Real Madrid, sezonul viitor, dupa plecarea lui Carlo Ancelotti. Iar Bild a aflat ca Leverkusen nu-i va pune bețe-n roate, deși tehnicianul basc e sub contract pana-n 2026. Succesorul lui Carlo Ancelotti pe banca Realului a fost decis. Radio Marca anunța…

- Antrenorul echipei spaniole Real Madrid, Carlo Ancelotti, a afirmat ca ceea ce s-a intamplat la ceremonia de premiere a campioanei mondiale de fotbal feminin, de la Sydney, cu presedintele Federatiei spaniole (RFEF), nu "a fost un comportament adecvat functiei pe care o reprezinta si responsabilitatii…

- Hermannstadt va incasa 300.000 de euro in schimbul portarului Karlo Letica, cedat astazi elvețienilor de la FC Lausanne. In locul sau va fi adus Catalin Vasile Cabuz, de la CFR Cluj, sub forma de imprumut. FC Hermannstadt se mai desparte de un jucator de baza. Dupa ce l-au vandut pe Raul Opruț lui Kotrijk,…