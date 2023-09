Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului, anunta clubul dobrogean. Luni a fost semnat contractul prin care Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat…

