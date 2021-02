Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Thomas Tuchel a fost numit oficial in functia de antrenor al echipei Chelsea Londra, cu care a semnat marti un contract pe o perioada de 18 luni, cu optiune de prelungire, a anuntat clubul englez, citat de agentia DPA. Demis de formatia franceza Paris Saint-Germain chiar inainte…

- Israelianul Oded Kattash a fost numit in functia de antrenor al echipei masculine de baschet Panathinaikos Atena, cu care a semnat un contract pe un an si jumatate, a anuntat joi clubul din capitala Greciei, citat de AFP. In varsta de 46 ani, Kattash se afla la prima sa experienta ca tehnician…

- Paul O'Connell, fost capitan al echipei de rugby a Irlandei, s-a alaturat staff-ului tehnic condus de selectionerul Andy Farrell, cu rolul de antrenor al inaintasilor, relateaza Reuters. O'Connell, cu 108 selectii si capitan al echipei irlandeze care a castigat Turneul celor Sase Natiuni in…

- Bo Svensson a fost numit, luni, in functia de antrenor al echipei FSV Mainz, ocupanta penultimului loc din campionatul Germaniei, potrivit news.ro.

- Fostul international Ovidiu Stanga a fost numit in functia de antrenor al echipei de fotbal FCU Craiova 1948. Anuntul a fost facut, joi, de catre clubul din Liga a doua. Stanga a semnat un contract pe un an si jumatate. Stanga (48 ani), care a strans 24 de selectii la echipa nationala, si-a inceput…

- Antrenorul echipei de fotbal Newcastle United, Steve Bruce, a afirmat marti ca este ingrijorat de starea de sanatate a doi dintre jucatorii sai, testati pozitiv la coronavirus, si care ''nu se simt bine deloc'', scrie AFP. ''Jucatorii si personalul tehnic au facut trei serii…

- Vasile Miriuța este un nume binecunoscut in lumea fotbalului romanesc și nu numai, atat din postura de jucator cat și din cea de antrenor. Din aceasta iarna, Vasile Miriuța va fi cel care va conduce destinele gruparii baimarene, cu care are ca obiectiv imediat promovarea in Liga a doua. Mai apoi, dupa…

- Capitanul echipei Derby County, Wayne Rooney (35 de ani) va deveni antrenor principal, cel putin in acest week-end. Fostul atacant al echipei Manchester United va conduce echipa de pe banca la meciul cu Wycombe Wanderers, din liga secunda engleza. El nu va evolua in acest meci, preferand sa…