- Faza zilei din fotbal vine din prima liga de fotbal a Suediei, acolo unde in weekend portarul Oliver Dovin a comis o eroare care a adunat multe zambete. Dupa ce a primit o pasa de la un coechipier, Dovin a fost mai preocupat sa studieze pozitiile din teren ale colegilor sai decat de mingea care i-a…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu (53 de ani), a cucerit Supercupa in Emiratele Arabe Unite, dupa o victorie cu 1-0 in fața lui Al-Ain. Antrenorul roman a fost eliminat in prelungirile meciului, pentru proteste. Deși in avantaj pe tabela, Olaroiu nu s-a putut stapani la marginea terenului.…

- Casemiro (31 de ani), mijlocașul defensiv brazilian al celor de la Manchester United, a fost suprins intr-o ipostaza necaracteristica acestuia, in timpul meciului caștigat de „diavolii roșii” in fața celor de la FC Barcelona, scor 2-1, joi seara. Englezii au reușit calificarea in faza „optimilor” de…

- BT Sport, postul care a transmis Liverpool - Real Madrid, 2-5, in Anglia, și-a cerut scuze dupa ce o injuratura s-a auzit in direct pe parcursul meciului. Microfoanele se la marginea terenului au surprins un strigat de pe gazon, din timpul meciului. „Trezeți-va, in p*** mea”, s-a auzit in direct la…

- Arbitrul Istvan Kovacs (38 de ani) a imparțit lumea fotbalului in doua tabere dupa Liverpool - Real Madrid 2-5. Englezii susțin ca trebuia sa dea penalty cand Carvajal l-a impins pe Nunez la 2-3. Spaniolii cred ca a procedat corect ca a lasat jocul sa continue. ...

- Arbitrul roman Istvan Kovacs (38 de ani) a fost delegat la meciul de gala dintre Liverpool și Real Madrid, manșa tur din optimile de finala ale UEFA Champions League. Meciul se va juca marți, 21 februarie, de la ora 22:00, in direct pe Digi Sport 1. Liverpool și Real Madrid s-au infruntat in ultimul…

- Primaria Venetiei a interzis incepand de sambata folosirea de confetti din plastic si a altor produse de acest fel pe perioada desfasurarii faimosului carnaval care are loc in acest oras din regiunea Veneto. Amenzile ajung pana la 500 de euro. Masura are ca scop evitarea contaminarii celebrelor sale…

- CSM București a remizat cu Brest, scor 30-30, in penultima runda a grupei A din Liga Campionilor la handbal. Crina Pintea (33 de ani) a avut un conflict cu Itana Grbic (26 de ani), „centrul” franțuzoaicelor. Minutele finale ale disputei din sala Polivalenta au reaprins un conflict mai vechi intre Crina…