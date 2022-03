Stiri pe aceeasi tema

- Runda a 17-a a Ligii a III-a de fotbal a avut loc sambata, 19 martie, cu echipele din zona noastra evoluand in meciurile: AFC 2 Hermannstadt – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 4-1, SR Municipal Brașov – FC Pucioasa 2-4, Olimpic Cetate Rașnov – CS Blejoi 1-1, Kids Tampa Brașov – AFC Odorheiu […] Articolul…

- In etapa a 16-a a Ligii 3 la fotbal, „lanterna roșie” ACS Kids Tampa Brașov a produs surpriza și a invins, astazi, in deplasare, intr-un derby local, pe Olimpic Cetate Rașnov, echipa de pe locul 4 al Seriei a 5-a. Vlad Potecu a deschis scorul pentru Kids Tampa in minutul 71, asta dupa ce din minutul…

- Sambata, ora 15.00, CS Ocna Mureș – Sanatatea Cluj | Probleme majore de efectiv pentru amfitrioni Sambata, de la ora 15.00, in prima etapa a anului in eșalonul terț CS Ocna Mureș intalnește pe teren propriu pe Sanatatea Cluj. Raportat la pozițiile din ierarhia Seriei a 9-a, amfitrionii – locul 6, cu…

- ,,Pe ultima suta“ inaintea reluarii sezonului, care va avea loc, pentru Blejoi, sambata (ora 15,00, meci pe teren propriu contra celor de la Sepsi 2 Sfantu Gheorghe), formația prahoveana de Liga a III-a și-a asigurat cel mai bun transfer al iernii, daca este sa ne luam dupa ”CV”-ul jucatorului. Este…

- Ionuț Șerban (26 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, a semnat cu CS Blejoi, echipa din al treilea eșalon. In ultimele opt sezoane, Ionuț Șerban a fost captiv la Dinamo din cauza unui motiv aiuritor, mai exact o clauza ce prevedea ca, in cazul in care Dinamo se desparte de Șerban, indiferent din…

- Clinceni - FCSB | Contra Academicii, Andrei Burlacu (25 de ani) a debutat in tricoul roș-albaștrilor la 7 luni dupa transfer! Burlacu a intrat pe teren la pauza, cand FCSB conducea deja cu 2-0. I-a luat locul in atac lui Florinel Coman, autorul inca unei prestații modeste. Andrei Burlacu n-a mai jucat…

