- Altercatie soldata cu dosar penal la Borsa. Fostul deputat UNPR, Nutu Fonta l-a lovit pe Gheorghe Apostol pana l-a bagat in spital. Gheorghe Apostol este un cunoscut om de afaceri din Borsa, implicat si politic la nivel local. “Aseara, in jurul orei 20,00, un barbat de 60 de ani din Borsa a sesizat…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de microbuz care s-a rasturnat in mina Slanic, in timp ce transporta turisti israelieni la Salina. Din cei 25 de turisti dusi la spital, luni mai sunt internati 17, intre care 10 copii.

- Un tanar din Alba Iulia a reusit sa distruga cauciucurile a sapte autoturisme, intr-o singura seara. Le-a intepat cu un briceag. Politistii l-au gasit si l-au retinut pentru 24 de ore. Masinile erau parcate in cartierul Barabant. Potrivit IPJ Alba, sambata seara, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa ce seara trecuta blocul 7 al Termocentralei din Turceni a fost cuprins de flacari. Pompierii gorjeni s-au luptat mai bine de 7 ore cu flacarile. Incendiul de la Termocentrala Turceni a fost lichidat in jurul orei 04.00. Nu…

- Aseara, la ora 20.45, personalul medical din cadrul Spitalului Borsa a sesizat politia ca la unitatea medicala s-a prezentat un barbat de 34 de ani, din oras, ranit in urma unei agresiuni. Din primele verificari efectuate de politisti s-a stabilit ca acesta ar fi fost amenintat si lovit de catre un…

- Ieri, 31 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in aerul…