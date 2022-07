Cunoscut ca om de afaceri, iar in ultimii ani in calitate de consilier județean in cadrul Consiliului Județean Salaj, Marius Șandru a ajuns pe punctul de a scapa de o condamnare de 8 ani pentru evaziune fiscala, scrie gazetadebistrita.ro. Potrivit gazetadebistrita.ro, Curtea de Apel Cluj a admis, in principiu, o solicitare de contestație in anulare a sentinței de condamnare. „In temeiul art. 431 Cod procedura penala, cu trimitere la art. 426 lit. b C.proc.pen., admite in principiu contestatia in anulare promovata de contestatorul apelant-inculpat Sandru Gabriel Marius impotriva deciziei penale…