Fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, s-a predat FBI-ului

- Steve Bannon, un apropiat al lui Donald Trump, s-a prezentat luni la politie, la Washington, dupa ce a fost inculpat cu privire la „obstructionarea prerogativelor de anchetare ale Congresului” privind atacul de la Capitoliu de la 6 ianuarie, relateaza AFP.

- Comisia Camerei Reprezentanților din SUA care investigheaza atacul de la Capitoliu poate avea acces la dosarele fostului președinte Donald Trump de la Casa Alba, a decis marți un judecator federal, într-o victorie clara pentru capacitatea de control a Congresului american, transmite Reuters.Judecatoarea…

- O comisie parlamentara speciala de ancheta a votat marti în favoarea unei actiuni în justitie pentru "obstructionarea activitatii Congresului" împotriva fostului consilier al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, care refuza sa participe la investigatiile privind asaltul…

- Reprezentanta republicana Liz Cheney va ocupa functia de vicepresedinte al comisiei Congresului ce investigheaza asaltul mortal din 6 ianuarie asupra Capitolului Statelor Unite, a anuntat joi comisia, citata de Reuters. Anuntul probabil ca va amplifica criticile fata de Cheney, membra a Camerei cu trei…

- Sapte membri ai politiei Capitoliului au depus plangere joi impotriva presedintelui Donald Trump si a unor grupuri extremiste, acuzandu-i ca sunt direct responsabili de asaltul criminal asupra sediului Congresului american de la Washington, de pe 6 ianuarie, relateaza AFP. Fostul locatar de la Casa…