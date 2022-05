Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a fost arestat preventiv la Curtea de Apel Alba Iulia, instanta care urmeaza sa judece si o cerere de extradare in Franta unde urmeaza sa fie audiat in legatura cu o crima. Tanarul este din comuna Cut, judetul Alba, si era cautat de autoritatile din Franta pentru infractiuni contra…

- UPDATE: Poliția Romana l-a adaugat pe fostul primar Sorin Oprescu pe lista persoanelor date in urmarire. Sorin Oprescu a parasit teritoriul Romaniei in urma cu doua saptamani, potrivit unor surse Digi24. Fostul primar a ieșit din țara pe la Giurgiu. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv astazi de…

- ABSENTEISM… Directoarea societații de transport public local Transurb Vaslui a lipsit ieri de la ședința de Consiliu Local in care trebuia sa prezinte doua rapoarte importante. Este vorba despre raportul privind modul in care s-a implementat noul program de transport al autobuzelor și raportul privind…

- DEMIS… Agenția Naționala de Integritate scoate din carți inca un primar vasluian, ales la ultimile alegeri locale. Aurel Gherghescu, primarul comunei Malușteni, iși pierde scaunul dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul fața de decizia pronunțata de Curtea de Apel Iași, instanța…

- Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni ca va emite un ordin european de ancheta, in vederea identificarii locului din Bulgaria unde este detinuta Elena Udrea, pentru ca aceasta sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura…

- Incepute pe 1 septembrie 2021, lucrarile la tronsonul cinci (Curtea de Arges-Pitesti) al Autostrazii Sibiu-Pitesti avanseaza constant. Pentru ca nu prea gaseste romani dispusi sa lucreze pe 5.000 lei net ca muncitori necalificati, constructorul a adus zeci de oameni din Asia. Conform datelor furnizate…

- CINE II APARA PE CEI NEAJUTORAȚI?… Imaginea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui este din nou afectata dupa ce la mijlocul saptamanii trecute, un angajat al centrului pentru persoane cu dizabilitați din comuna Deleni a fost arestat 30 de zile pentru comiterea infracțiunilor…