Fostul cancelar german Gerhard Schroeder se intalneste cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pentru discutii privind incheierea razboiului in Ucraina, a anuntat site-ul Politico, relateaza Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul israelian Naftali Bennett au avut miercuri o discutie telefonica in legatura cu operatiunea militara a Rusiei in Ucraina, a informat Kremlinul intr-un comunicat, transmite Reuters.

Președintele american Joe Biden a promis marți ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt, scrie Reuters.

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a facut apel joi la Rusia sa puna capat razboiului din Ucraina si suferintelor provocate populatiei, cat mai curand posibil, relateaza dpa.

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marioneta'' si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters, potrivit Agerpres.