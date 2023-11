Fostul campion de box s-a trezit din comă după ce a fost bătut în urmă cu două săptămâni - Cum a trecut tânărul pe lângă moarte Tanarul de 30 de ani a fost fotografiat alaturi de antrenorul sau, pe care l-a intampinat cu zambetul pe buze la spital. Daniel a fost victima unui conflict sangeros, barbatul a fost batut in apartamentul sau de doi frați, iar apoi ar fi cazut pe scari un etaj. Suspecți sunt apropiați ai femeii care au venit dupa ce au fost sunați de catre aceasta. Daniel ar fi avut un conflict cu iubita lui, cu care are un fiu de cateva luni. Femeia ar fi chemat niste cunostinte in ajutor, care l-au batut crunt pe sportiv, crede familia lui. Suspecți ar fi doi frați, care au venit dupa ce au fost sunați de iubita… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a cazut, duminica, 5 noiembrie, intr-una dintre cele 600 de gropi sapate pentru a deveni „pubela ingropata", a anuntat Lucian Judele (USR), viceprimarul sectorului 3, intr-o postare pe Facebook, preluata de Agerpres. El i-a cerut edilului Robert Negoita sa ia masuri de siguranta pentru santierele…

- O femeie s-a aruncat de la balconul firmei unde lucra, o cladire de pe Bulevardul Unirii nr.15, și a cazut pe o persoana care circula pe trotuar, cea din urma fiind acum in stare grava. Ambele femei au fost ranite și transportate la spital.

- Un fost camipon național la box se lupta sa traiasca. Tanarul s-ar fi certat cu soția, care a cerut ajutorul unui prieten. Cei doi s-au batut, iar la un moment dat a fost impins sau a cazut pe scari.Daniel Borgovan s-ar fi certat, vineri seara, cu iubita cu care locuia intr-un apartament din Bistrița.…

- Familia de romani care si-a pierdut viața in cumplitul accident de langa Veneția este adusa acasa pentru inmormantare. Luni dupa-amiaza, consulul general al Romaniei la Trieste s-a intalnit cu prefectul din Veneția pentru a incheia formalitațile de repatriere.

- Jenica spune ca nu are liniște de 26 de ani cu vecinul, cu care este in conflict. Langa gardul ei, barbatul ei a construit mai multe cotețe și spune ca mirosul este insuportabil, iar una dintre nepoate era sa fie mușcata de un șobolan venit din curtea barbatului, in urma cu o saptamana.

- Fata in varsta de 17 ani, alaturi de fratele de 18, au inchiriat un apartament intr-un bloc din Kiev pe 2 octombrie și s-au aruncat de la etajul 24. Mai mult, și-au transmis in direct sinuciderea, care a fost planificata din timp. Vika și Vova au fost crescuți intr-o familia cu 10 copii din Berezan.…

- Ultimul mesaj postat de DJ Lalla, inainte de moarte: 'F*ck depression!' / Anchetatorii audiaza martori, inclusiv familia și pe un barbatAnchetatorii audiaza martori in cazul mortii lui DJ Lalla, printre acestia aflandu-se si membri ai familiei femeii, care a fost gasita moarta, joi, pe o plaja din Mamaia,…

- Cu toate ca prietenii lui Danuț au dat o declarație la dosar, moment in care au recunoscut ca sunt consumatori de droguri, se pare ca ancheta in cazul morții tanarului bate pasul pe loc. Baiatul obișnuia sa se drogheze impreuna cu Ramon și Vlad, alaturi de care a și fost in seara in care a murit.