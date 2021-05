Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden examineaza posibilitatea inaintarii primarului din Los Angeles (California), Eric Garcetti, pentru funcția de ambasador al SUA in India. Despre acest lucru a anunțat marți, citind mai multe surse, portalul Axios. Potrivit acestuia, pe linga Garcetti, sunt examinate și…

- Presedintele american Joe Biden va impune incepand de marti noi restrictii de calatorie intre Statele Unite si India, din cauza epidemiei de Covid-19, interzicand accesul in SUA a majoritatii persoanelor care nu sunt cetateni ai SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Noile…

- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca va impiedica China sa depaseasca Statele Unite pentru a deveni cea mai puternica tara din lume, promitand sa investeasca masiv pentru a se asigura ca America va prevala in aceasta rivalitate care opune cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei vor…

- Presedintele american Joe Biden si apropiatii sai incep saptamana aceasta un turneu prin Statele Unite pentru a promova pachetul de stimulente economice in valoare de 1900 de miliarde de dolari pentru atenuarea efectelor epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Biden…

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…